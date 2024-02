'Quando ambos tomarmos uma decisão, diremos', diz Al Khelaifi sobre futuro de Mbappé

"Quando ambos tomarmos uma decisão, diremos a vocês", declarou nesta quinta-feira (8) o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, sobre o futuro do astro francês Kylian Mbappé, livre para assinar com qualquer outro clube desde janeiro.

Existe um acordo entre o clube e o atacante, que deve avisar a Al Khelaifi primeiramente quando tiver tomado sua decisão, explicou à AFP uma fonte próxima do PSG.

A última vez que Mbappé falou sobre o assunto foi no dia 3 de janeiro, após a vitória do PSG sobre o Toulouse por 2 a 0 na decisão da Supercopa da França: "Ainda não tomei minha decisão, mas temos um acordo com o presidente que deixa todas as partes protegidas", disse o jogador. "Vou anunciar assim que tomar minha decisão", acrescentou.

"Não vou esconder que eu quero que Kylian fique. Kylian é o melhor jogador do mundo e o melhor clube para ele é o PSG", declarou Al Khelaifi no início de janeiro à rádio RMC.

Entre os clubes que podem estar interessados em assinar com Mbappé se destaca o Real Madrid, considerado há anos como o destino mais provável para o astro francês. Outro caminho poderia ser o Liverpool, que também conta com bastante tradição na Liga dos Campeões.

