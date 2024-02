PSG enfrenta Lille em último teste antes das oitavas da Champions

Dores no tornozelo, novos rumores sobre sua saída... Como quase sempre, Kylian Mbappé é o centro das atenções no Paris Saint-Germain, que, no próximo sábado (10), enfrenta o Lille em seu último teste antes do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra a Real Sociedad da Espanha.

O atacante francês de 25 anos, que sofreu uma pancada no tornozelo na vitória sobre o Brest (3 a 1) pela Copa da França, passou por exames médicos nesta quinta-feira (8) e os resultados foram "tranquilizadores", segundo uma fonte do PSG.

Mas uma coisa é certa: o time parisiense não assumirá nenhum risco neste sábado, quatro dias antes de enfrentar a Real Sociedad no Parque dos Príncipes.