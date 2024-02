Procurador especial descarta acusações contra Biden, mas critica perda de memória

Este último enfrenta um julgamento criminal por supostamente ter levado diversos documentos confidenciais ao deixar a Casa Branca e se recusado a cooperar com os investigadores.

A conclusão do relatório alivia um fardo sobre Biden, candidato à reeleição nas eleições presidenciais de novembro, quando provavelmente enfrentará seu antecessor republicano, Donald Trump.

Um procurador especial descartou, nesta quinta-feira (8), apresentar acusações contra Joe Biden por manipulação indevida de documentos confidenciais, mas descreveu o presidente dos Estados Unidos como "um idoso bem-intencionado, mas com memória ruim".

No entanto, o procurador especial Robert Hur considera que o atual presidente tem uma memória tão prejudicada que nem sequer lembra quando foi vice-presidente e quando seu filho Beau, que morreu em 2015 vítima de um câncer, faleceu.

Uma porta-voz de Trump, Karoline Leavitt, reagiu publicando na rede social X: "Como se supõe que devemos confiar em sua capacidade para liderar nosso país se sua memória tem 'limitações significativas'?!?".

Os republicanos classificaram o documento como "profundamente preocupante".

"Um homem tão inapto para prestar contas pela manipulação indevida de informações confidenciais certamente não é adequado para o Salão Oval", avaliou o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, próximo de Trump.

A Casa Branca disse estar "satisfeita" com a decisão de não apresentar acusações contra Biden, de 81 anos, mas discorda "de uma série de comentários imprecisos e inadequados no relatório do procurador especial".

Hur foi nomeado em janeiro de 2023 pelo secretário de Justiça, Merrick Garland, depois que documentos secretos foram encontrados em uma casa de Biden em Wilmington (Delaware, nordeste), e em um antigo escritório. Eles datam do tempo em que ele era vice-presidente (2009-2017) de Barack Obama.