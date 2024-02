=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Israel intensifica bombardeios em Rafah entre negociações para trégua

O Exército israelense intensificou nesta quinta-feira (8) os bombardeios contra a cidade de Rafah, refúgio de centenas de milhares de deslocados pela guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza, em meio a negociações para uma trégua.

=== CLIMA MUNDO ===

PARIS:

Planeta registra 12 meses seguidos de temperatura 1,5ºC acima da era pré-industrial

O mundo registrou pela primeira vez 12 meses consecutivos com temperaturas 1,5ºC acima da média da era pré-industrial, anunciou nesta quinta-feira (8) o observatório europeu do clima Copernicus.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CIDADE DA GUATEMALA:

Guatemala descarta estratégia 'à moda Bukele' contra gangues

O governo do presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, descarta declarar estados de exceção ou uma "guerra" contra as gangues como a do presidente reeleito Nayib Bukele em El Salvador, disse o ministro do Interior, Francisco Jiménez, em entrevista à AFP.

WASHINGTON:

Suprema Corte debate se Trump deve ser impedido de disputar as eleições

A Suprema Corte dos Estados Unidos debate nesta quinta-feira (8) se Donald Trump deve ser impedido de disputar as eleições presidenciais de novembro.

LAS VEGAS:

Insatisfação de americanos com a economia ameaça reeleição de Biden

Milhares de trabalhadores dos luxuosos cassinos de Las Vegas passarem meses em pé de guerra por aumentos salariais. A sensação de que o dinheiro é insuficiente é compartilhada por milhões de americanos e ameaça as possibilidades de reeleição de Joe Biden.

PORTO PRÍNCIPE:

Cinco mortos em confrontos entre manifestantes e policiais no Haiti

Cinco funcionários de uma agência de proteção ambiental morreram na quarta-feira (7) em confrontos com a polícia perto da capital do Haiti, no momento em que o país registra grandes protestos que exigem a saída do primeiro-ministro Ariel Henry.

NOVA YORK:

Reeleição de Trump ameaçaria ajuda à Ucrânia e à Otan, alertam especialistas

O retorno de Donald Trump à Casa Branca implicaria no fim da ajuda americana à Ucrânia, o "desmoronamento" da Otan e o enfraquecimento da liderança dos Estados Unidos, alertam especialistas e diplomatas como a ex-secretária de Estado Hillary Clinton.

-- EUROPA

MOSCOU:

Comissão Eleitoral da Rússia veta candidato à presidência anti-Putin

A Comissão Eleitoral da Rússia vetou nesta quinta-feira (8) a candidatura do pacifista Boris Nadezhdin, que pretendia disputar a eleição presidencial de março, anunciou o político nas redes sociais.

KIEV:

Segurança da Europa 'está em jogo' na Ucrânia, disse chefe da diplomacia da UE

A guerra da Ucrânia afeta também a segurança dos europeus, afirma o chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, em entrevista à AFP após uma visita de dois dias a Kiev.

-- ÁSIA

ISLAMABAD:

Paquistão celebra eleições marcadas pela violência e sem internet móvel

Milhões de paquistaneses compareceram às urnas nesta quinta-feira (8) para eleições legislativas marcadas pela violência e por suspeitas de manipulação, reforçadas pela decisão do governo de cortar os serviços de internet móvel.

LUANG PRABANG:

Turismo de massa perturba a tranquilidade de cidade histórica do Laos

Em Luang Prabang, capital turística do Laos, o fluxo de visitantes afeta a tranquilidade da cidade, onde monges budistas começam a pedir esmolas nas ruas lotadas assim que o sol nasce.

=== ECONOMIA ===

SÃO PAULO:

Gol, a última companhia aérea latino-americana em dificuldades financeiras

A Gol se tornou a mais recente companhia aérea latino-americana a recorrer à justiça dos Estados Unidos para evitar a falência, ainda sofrendo com os impactos da pandemia de covid-19.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

ROMA:

Roma restaura imponentes colunas da Basílica Úlpia

O fórum mais suntuoso de Roma recuperou sua glória com a reconstrução parcial das imponentes colunas da Basílica Úlpia, financiada por um oligarca russo incluído na lista de sanções de União Europeia e Estados Unidos.

ESTETINO:

Aposentada polonesa transforma sua casa em abrigo para morcegos

Os morcegos são "amistosos", "sociais", "muito inteligentes" e simplesmente "dignos de admiração", afirma Barbara Gorecka, apelidada de "bat-mamãe" polonesa, que transformou seu apartamento em um asilo e em um hospital para esses animais.

BREST:

Serviço itinerante de pedicure para porcos vira sucesso na França

"É um sucesso total", celebra Carole Germain, dona de uma banca de jornal que, aos 46 anos, decidiu deixar de vender cigarros para passar a cuidar dos cascos dos porcos domésticos em toda a França.

PARIS:

Terremoto #MeToo continua na França com novas acusações contra diretores

O terremoto do movimento #MeToo continua no cinema francês, com novas acusações de abuso sexual contra os diretores Benoît Jacquot e Jacques Doillon, considerados herdeiros da Nouvelle Vague.

=== ESPORTE ===

SAINT-DENIS:

Medalhas olímpicas de Paris-2024 conterão um fragmento da Torre Eiffel

Ouro, prata, bronze: as medalhas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, apresentadas nesta quinta-feira (8), também terão um pedaço da Torre Eiffel, com uma peça hexagonal da 'Dama de Ferro' colocada em cada uma das 5.084 condecorações.

RIO DE JANEIRO:

NFL vive seu auge no Brasil: um novo futebol na terra de Pelé

O programador Carlos Marins grita e gesticula. Ele não está sofrendo pelo Flamengo e nem pelo Corinthians: todas as suas atenções estão voltadas para a chegada do San Francisco 49ers ao Super Bowl.

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento da partida Brasil-Venezuela pelo torneio Pré-Olímpico

