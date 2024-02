Parlamento Europeu condena inabilitação de candidata opositora nas eleições da Venezuela

A plenária do Parlamento Europeu condenou nesta quinta-feira, 8, em uma resolução, a inabilitação da candidata presidencial María Corina Machado na Venezuela e advertiu que não reconhecerão as eleições deste ano no país se sua candidatura não for permitida.

A Resolução "destaca que as eleições e os resultados eleitorais não serão reconhecidos" se certas condições não forem respeitadas, como a participação de Machado, que foi desqualificada pela Justiça para exercer cargos públicos por um período de 15 anos.

O texto da Resolução não vinculativa também afirmou que a União Europeia (UE) "não deve considerar o envio de nenhuma missão de observação eleitoral à Venezuela" caso determinadas condições não sejam cumpridas.