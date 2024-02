Paquistão celebra eleições marcadas pela violência e sem internet móvel

Milhões de paquistaneses compareceram às urnas nesta quinta-feira (8) para eleições legislativas marcadas pela violência e por suspeitas de manipulação, reforçadas pela decisão do governo de cortar os serviços de internet móvel.

A violência, que começou na véspera com explosões que mataram 28 pessoas, continuou no dia das eleições, com pelo menos sete agentes das forças de segurança mortos em dois ataques. Em nota, o Exército informou sobre 51 ataques ao longo do dia, que deixaram 12 mortos, incluindo 10 forças de segurança.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As pesquisas apontam a vitória de Nawaz Sharif, de 74 anos e que retornou do exílio em outubro, que parece contar com o apoio do Exército, um personagem político central no país. Em caso de vitória, Sharif ocupará o cargo de primeiro-ministro pela quarta vez em sua carreira, como líder da Liga Muçulmana do Paquistão (PML-N).