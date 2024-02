Na Islândia, vulcão entra em erupção pela terceira vez desde dezembro

Um vulcão no sudoeste da Islândia entrou em erupção na quinta-feira, 8, enviando jatos de lava para o céu e provocando o deslocamento das pessoas que estavam no spa Blue Lagoon, uma das maiores atrações turísticas da nação insular. Esta é a terceira erupção desde dezembro de um sistema vulcânico na Península de Reykjanes, onde fica o principal aeroporto da Islândia e várias grandes cidades. Não houve interrupção relatada no aeroporto na quinta-feira.

A erupção começou por volta das 6h no horário local ao longo de uma fenda de três quilômetros ao nordeste do monte Sundhnukur, disse o Serviço Meteorológico Islandês. O local fica a cerca de 4 quilômetros ao nordeste de Grindavik, uma cidade costeira com 3,8 mil habitantes que foi esvaziada antes de uma erupção em 18 de dezembro do ano passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Serviço Meteorológico disse que a lava estava fluindo para o oeste e não havia ameaça imediata para Grindavik, nem para uma grande usina elétrica na área.