Milei denuncia o 'nazismo do século XXI' durante visita a um kibutz atacado pelo Hamas

O presidente argentino, Javier Milei, descreveu nesta quinta-feira (8) o ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro como o "nazismo do século XXI", depois de visitar com o seu homólogo israelense um kibutz atacado pelo movimento islamista.

Ambos os líderes visitaram Nir Oz, palco de um dos ataques mais sangrentos perpetrados pelo movimento islamista palestino, que governa a Faixa de Gaza desde 2007.

Durante o ataque, que durou várias horas, 25% dos quase 400 habitantes do kibutz foram mortos ou sequestrados.