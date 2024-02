Liverpool volta a perder Thiago Alcântara por lesão após breve retorno

O meio-campista Thiago Alcântara voltou ao departamento médico do Liverpool após sofrer uma nova lesão no domingo, na derrota para o Arsenal (3 a 1), em seu primeiro jogo desde abril do ano passado, informou a imprensa britânica nesta quinta-feira (8).

O jogador de 32 anos sofreu uma lesão muscular depois de entrar em campo aos 40 do segundo tempo no Emirates Stadium. Desde 2020 nos 'Reds' e com contrato até junho deste ano, Thiago já fez 98 jogos pelo clube.

Líder do Campeonato Inglês após 23 rodadas, o Liverpool também não poderá contar com o húngaro Dominik Szoboszlai, lesionado, para a partida contra o Burnley no próximo sábado, mas terá de volta Wataru Endo, que estava disputando a Copa da Ásia pela seleção do Japão.