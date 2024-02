Leverkusen e Bayern fazem duelo com cara de final no Alemão

Líder invicto do Campeonato Alemão com 16 vitórias e quatro empates, o Bayer Leverkusen recebe o Bayern de Munique (2º) neste sábado (10), pela 21ª rodada, em um duelo com cara de final.

O Leverkusen chega para a partida depois de uma sofrida classificação para as semifinais da Copa da Alemanha, com uma vitória de virada sobre o Stuttgart por 3 a 2.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por sua vez, o Bayern teve a semana cheia para se preparar para a partida, mas não poderá contar com algumas peças importantes.