Japão: orcas presas entre placas de gelo podem ter escapado

Animais eram monitorados desde a terça-feira, 6, quando foram vistos com ferimentos e disputando espaço aberto para respirar em área de mar congelado

De acordo com o observatório meteorológico de Hokkaido, região onde ocorreu o incidente, as placas de gelo flutuante são habituais na área . Elas têm se tornado menores e mais finas, nos últimos anos, devido às mudanças climáticas.

O local onde as orcas estavam havia sido bloqueado pelo encontro entre duas grandes placas de gelo . Elas foram avistadas, na terça-feira, por um pescador da região, que alertou as autoridades.

O grupo de orcas que estava preso entre placas de gelo na cidade de Rausu, no Japão , pode ter conseguido escapar . As informações são da imprensa local.

Uma frente fria intensa iniciada na segunda-feira, 5, no entanto, pode ter colaborado para o súbito aumento na espessura do material. Isso teria levado o grupo de orcas a ficar preso em uma pequena área, onde apenas uma abertura no gelo permitia que emergissem para respirar.

Segundo a rede de televisão NHK, o rebanho, com cerca de dez a 12 animais, não foi mais visto na região. Funcionários do governo procuraram os animais por cerca de uma hora e meia, sem sucesso, nessa quarta-feira, 7. Eles notaram, porém, que o espaço aberto entre as placas aumentou, o que pode ter possibilitado que os animais escapassem.

