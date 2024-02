Israel intensifica bombardeios em Rafah entre negociações para trégua

O Exército israelense intensificou nesta quinta-feira (8) os bombardeios contra a cidade de Rafah, refúgio de centenas de milhares de deslocados pela guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza, em meio a negociações para uma trégua. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou na quarta-feira que as forças de segurança preparem uma operação nesta cidade do extremo sul do território palestino, na fronteira com o Egito. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O anúncio aconteceu depois que Netanyahu rejeitou a resposta do movimento islamista Hamas à proposta de cessar-fogo apresentada pelos mediadores do conflito.

Ao final de uma viagem diplomática pelo Oriente Médio, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, insistiu que ainda vê "margem para um acordo" e pediu que Israel deve "proteger" os civis. Após a primeira fase da ofensiva concentrada no norte de Gaza, as tropas israelenses avançaram em direção ao centro e ao sul do território estreito, em particular na cidade de Khan Yunis, epicentro dos combates e dos bombardeios nas últimas semanas. A atenção está voltada agora para Rafah, para onde seguiram 1,3 milhão de palestinos, a maioria deslocados pelos confrontos dos últimos quatro meses. Testemunhas e fontes médicas relataram bombardeios fatais no sul de Gaza durante a noite. Um correspondente da AFP contou até sete bombardeios israelenses em Rafah. "Os bombardeios são a prova de que Rafah não é um lugar seguro", disse Umm Hassan, uma palestina de 48 anos que teve a casa atingida por um bombardeio. "Nosso mundo foi reduzido a cinzas", afirmou Abu Ayman, 46 anos, que mora na região.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, advertiu que uma ofensiva terrestre em Rafah "aumentaria exponencialmente o que já é um pesadelo humanitário". Netanyahu anunciou na quarta-feira, durante um discurso exibido na televisão, que ordenou aos militares que se preparem para operações na cidade e que a "vitória total" contra o Hamas é questão de meses. "Ceder às exigências bizarras do Hamas que acabamos de ouvir... será apenas um convite para outro massacre", disse.

Uma nova rodada de negociações deve começar nesta quinta-feira no Cairo para tentar obter uma pausa no conflito em Gaza e uma troca de prisioneiros por reféns, informou uma fonte egípcia. O governo do Egito pediu às partes que demonstrem a "flexibilidade necessária" para alcançar um acordo, acrescentou a fonte, que pediu anonimato.