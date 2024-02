Inter visita Roma no principal jogo da rodada do Italiano

A Inter de Milão, líder do Campeonato Italiano, visita a Roma (5ª) neste sábado (10), no principal jogo da 24ª rodada, um duelo que pode levar os 'nerazzurri' a abrir sete pontos de vantagem sobre a Juventus (2ª), que recebe a Udinese (16ª) no mesmo dia.

A Inter, que soma 57 pontos de 66 possíveis e na semana passada venceu o 'Derby d'Italia' contra a Juve (1-0), terá pela frente um adversário que vem embalado desde a chegada do técnico Daniele de Rossi, com três vitórias consecutivas.

O comandante interista, Simone Inzaghi, não poderá ficar no banco para cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos.