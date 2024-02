Insatisfação de americanos com a economia ameaça reeleição de Biden

O sindicato, que agrupa cerca de 60.000 trabalhadores da também chamada Cidade do Pecado, chegou a um acordo com os cassinos, mas a insatisfação da classe trabalhadora reflete o desafio de Biden frente ao eleitorado apesar dos excelentes indicativos econômicos.

"A economia está horrível. A inflação afetou todo mundo", disse à AFP Jennine Minervini, do Culinary Workers, em um protesto em frente ao cassino Golden Nuget.

Milhares de trabalhadores dos luxuosos cassinos de Las Vegas passaram meses em pé de guerra por aumentos salariais. A sensação de que o dinheiro é insuficiente é compartilhada por milhões de americanos e ameaça as possibilidades de reeleição de Joe Biden.

"Tudo subiu: o custo de vida, o aluguel, os seguros dos carros, os alimentos", disse Andrew Wentland, um trabalhador do setor hoteleiro de Las Vegas que arrumou um segundo emprego e cumpre jornadas diárias de 16 horas para o salário chegar ao fim do mês.

Os protestos por aumentos salariais marcaram o ano passado. Os sindicatos das indústrias automotivas e do entretenimento paralisaram com a mesma reclamação: os salários não acompanham os aumentos de preços.

"Esta é uma boa economia", declarou recentemente o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central), Jerome Powell.

A inflação, que em 2022 chegou a seu nível mais alto em 40 anos (9,1%), reduziu-se para níveis próximos aos 2% pré-pandemia, e a economia cresceu 3,1% em 2023, com o desemprego próximo a mínimos históricos.

"Tentei fazer ajustes. É duro quando você se dá conta de que tem que viver como se fosse pobre. O dinheiro simplesmente não dá".

Enquanto os trabalhadores enfrentavam frio e chuva em seus piquetes, o presidente elogiava as notícias positivas no mercado de trabalho, com a criação de 14,8 milhões de postos desde que chegou ao poder.

"A economia dos Estados Unidos é a mais forte do mundo", disse em nota. "Hoje temos provas".