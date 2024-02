Grêmio anuncia contratação do atacante Diego Costa

O Grêmio anunciou nesta quinta-feira (8) a contratação do atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, livre no mercado desde sua saída do Botafogo.

Diego Costa "se destacou no futebol europeu, onde foi campeão e goleador na Espanha e na Inglaterra", diz a nota do Tricolor.

No Velho Continente, defendeu clubes importantes como Atlético de Madrid e Chelsea, entre outros. Além disso, disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018 pela seleção espanhola.

No Brasil, além do Botafogo, ele teve uma breve passagem de quatro meses pelo Atlético-MG em 2021 e conquistou os títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil.

mls/cl/cb/am