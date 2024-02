EUA lança novos ataques contra alvos huthis no Iêmen

As forças do Comando Central (Centcom) "realizaram sete ataques de autodefesa contra quatro embarcações de superfície não tripuladas (USV) e sete mísseis de cruzeiro antinavio huthis que estavam preparados para serem lançados contra embarcações no Mar Vermelho", informou o Exército na rede social X.

O Exército dos Estados Unidos confirmou nesta quinta-feira (8) que realizou novos ataques contra mísseis e embarcações explosivas de superfície não tripuladas dos rebeldes huthis no Iêmen, que estavam prontos para serem lançados contra navios americanos e mercantes no Mar Vermelho.

O Exército americano também havia relatado outros ataques na quarta-feira, em um dia em que a agência de notícias huthi informou que a ofensiva conjunta dos Estados Unidos e do Reino Unido havia atingido alvos na província de Hodeida, no Iêmen.

Os rebeldes pró-iranianos, que controlam grande parte do Iêmen assolado pela guerra, incluindo o porto de Hodeida, têm direcionado uma onda de ataques à navegação no Mar Vermelho e no Golfo de Aden.

Os huthis iniciaram a ofensiva em novembro, alegando que estavam atacando navios vinculados a Israel em apoio aos palestinos em Gaza, que foram devastados pelo conflito entre Israel e o movimento islamista Hamas.

As forças americanas e britânicas responderam com ataques aos huthis, que desde então declararam que os interesses americanos e britânicos também são alvos legítimos.

Essa situação no Mar Vermelho aumentou as taxas de seguro para as companhias de navegação, que até tiveram que evitar essa rota vital por onde passa cerca de 12% do comércio marítimo mundial.