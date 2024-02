Conferência mundial debate proposta do Brasil sobre impacto do tabaco no meio ambiente

Uma proposta do Brasil sobre o manejo das bitucas de cigarros e outros resíduos do consumo de tabaco que contaminam o meio ambiente começou a ser debatida nesta quinta-feira (8) pelos delegados que participam de uma conferência mundial no Panamá.

Representantes de mais de 180 países revisam desde a segunda-feira a aplicação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (FCTC, na sigla em inglês) da Organização Mundial da Saúde (OMS), em vigor desde 27 de fevereiro de 2005.

A proposta brasileira nesta décima conferência das partes (COP10) da FCTC refere-se principalmente à responsabilidade ambiental no manejo dos resíduos do tabaco e conta com o apoio de outros países latino-americanos, entre eles México, Equador e Panamá.