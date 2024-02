Comunicado do Business Wire :Perfect Moment Ltd.

Perfect Moment Ltd. ("Perfect Moment") (NYSE American: PMNT), uma marca de estilo de vida de luxo que combina moda e desempenho técnico para suas linhas de roupas de esqui, roupas externas, trajes de banho e roupas esportivas, anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial de 1.334.000 ações ordinárias a um preço de oferta pública de US$ 6,00 por ação, para receitas brutas de aproximadamente US$ 8 milhões, antes da dedução dos descontos de subscrição e das despesas da oferta. Além disso, a Perfect Moment concedeu aos subscritores uma opção de 45 dias para comprar até 200.100 ações ordinárias adicionais para cobrir os lotes excedentes, se houver, ao preço da oferta pública, menos o desconto de subscrição.

A ThinkEquity e a Laidlaw & Company (UK) Ltd. estão atuando como administradoras conjuntas da oferta.

A declaração de registro no Formulário S-1 relativa às ações foi submetida e declarada efetiva na apresentada na Comissão de Títulos e Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC). A oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto. Cópias do prospecto final, quando disponíveis, poderão ser obtidas na ThinkEquity, 17 State Street, 41 st Floor, New York, New York 10004. O prospecto final será registrado na SEC e estará disponível no site da SEC, localizado em http://www.sec.gov.

Este comunicado à imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra, nem deve haver qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a Perfect MomentA Perfect Moment é uma marca de estilo de vida de luxo que combina moda e desempenho técnico em suas linhas de roupas de esqui, roupas externas, trajes de banho e roupas esportivas. A Perfect Moment cria roupas e produtos que apresentam o que ela acredita ser uma combinação inigualável de moda, forma, funcionalidade e diversão para mulheres, homens e crianças.

A ideia da marca Perfect Moment nasceu em Chamonix, na França, em 1984, quando Thierry Donard, esquiador profissional e cineasta de esportes radicais, começou a confeccionar roupas para sua equipe de esquiadores e surfistas de freeride. Donard usou sua experiência para criar designs que se caracterizavam pela qualidade, estilo e desempenho para permitir que seus atletas alcançassem a corrida de esqui perfeita ou a onda perfeita: aquele "momento perfeito". Seus designs - combinando materiais de alto desempenho com estampas e cores ousadas - foram inspirados por sua equipe de esquiadores e surfistas de freeride. Atualmente, a marca continua a se basear em sua rica herança de roupas de alto desempenho e designs marcantes. Paletas de cores vivas e ousadas de inspiração retrô complementam os tecidos técnicos para oferecer moda, forma, funcionalidade e diversão para mulheres, homens e crianças. Saiba mais em https://www.perfectmoment.com.

Declarações prospectivasEste comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" que estão sujeitas a riscos e incertezas substanciais. Todas as declarações, exceto as declarações de fatos históricos, apresentadas neste comunicado à imprensa são declarações prospectivas. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa podem ser identificadas pelo uso de palavras como "antecipar", "acreditar", "contemplar", "poderia", "estimar", "esperar", "pretender", "buscar", "pode", "poderia", "planejar", "potencial", "prever", "projetar", "visar", "deveria", "irá", "iria" ou o negativo dessas palavras ou outras expressões semelhantes, embora nem todas as declarações prospectivas contenham essas palavras. As declarações prospectivas são baseadas nas expectativas atuais da Perfect Moment e estão sujeitas a incertezas, riscos e suposições inerentes que são difíceis de prever. Além disso, certas declarações prospectivas são baseadas em suposições quanto a eventos futuros que podem não se mostrar precisos. Esses e outros riscos e incertezas estão descritos mais detalhadamente na seção intitulada "Fatores de risco" no prospecto final relacionado à oferta pública arquivada na Comissão de Títulos e Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission). As declarações prospectivas incluídas neste comunicado são feitas a partir desta data, e a Perfect Moment não assume nenhuma obrigação de atualizar essas informações, exceto conforme exigido pela lei aplicável.