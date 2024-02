Comunicado do Business Wire :NIQ

A NIQ, uma autoridade líder em inteligência do consumidor, tem o orgulho de anunciar o lançamento de seu aguardado Relatório Global de Perspectivas do Consumidor para 2024 (2024 Global Consumer Outlook Report). Esse documento abrangente explora tendências e percepções críticas que moldam o cenário do consumidor, fornecendo dados e análises valiosos para empresas e partes interessadas em todos os cantos do mundo.

Ao navegar pelo intricado terreno econômico global, o relatório analisa as repercussões de eventos e tendências econômicas significativas, lançando luz sobre seu impacto na confiança do consumidor e comportamento de gastos. Indo além de uma visão geral ampla, a análise explora variações regionais, fornecendo insights detalhados sobre as dinâmicas únicas das regiões Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, África, Oriente Médio e América Latina. Esse estudo de liderança de pensamento bianual descobre nuances nas preferências do consumidor e mudanças nos padrões de atitude e de compra, capacitando varejistas e fabricantes com uma compreensão estratégica de seus mercados-alvo para facilitar a formulação de estratégias sob medida para um crescimento sustentável.

"No contexto da economia global disruptiva de hoje, nosso Relatório de Perspectivas do Consumidor para 2024 serve como uma bússola, navegando pelas ondulações de eventos econômicos e revelando insights sobre o comportamento do consumidor", disse Tracey Massey, diretor de operações (COO) da NIQ. "À medida que as empresas enfrentam os desafios de um cenário em mudança, este relatório as equipa com visão estratégica, oferecendo uma compreensão sob medida das variações regionais e capacitando-as a direcionar seu curso rumo a um crescimento sustentável."