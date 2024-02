Comunicado do Business Wire :Newmont Corporation

A Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM) e o Project C.U.R.E. anunciaram um acordo de cinco anos para a entrega de suprimentos médicos e de treinamento que salva vidas aos profissionais de cuidados de saúde em países em desenvolvimento e comunidades próximas às operações de mineração de Newmont. No âmbito do acordo, a Newmont se compromete a fazer uma contribuição anual no valor de US$ 200.000 pelos próximos cinco anos, totalizando US$ 1 milhão. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240208869566/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Newmont and Project C.U.R.E.'s partnership has created a positive economic ripple effect across 36 countries. (Graphic: Business Wire)

"Criar um impacto positivo em mais de 10 milhões de pessoas em todo o mundo é algo do qual estamos extremamente orgulhosos", disse Suzy Retallack, diretora de segurança e sustentabilidade da Newmont. "Por quase duas décadas, nossa parceria tem ajudado a fornecer suporte às comunidades anfitriãs próximas às nossas operações e do mundo inteiro. Estamos ansiosos para continuar a aproveitar o nosso alcance global combinado para causar um forte impacto aonde for mais necessário." Desde 2005, a Newmont tem uma parceria com o Projeto C.U.R.E. para a distribuição de mais de US$ 42 milhões de suprimentos e equipamentos médicos muito necessários por meio de múltiplas iniciativas de patrocínio. Os destaque da parceria incluem: -- Financiamento da remessa de 108 contêineres de equipamentos médicos para 36 países. -- Impacto em mais de dois milhões de pacientes por meio do apoio da Newmont ao programa C.U.R.E. Cargo. -- Treinamento para mais de 440 profissionais médicos, através do programa C.U.R.E. College, em ambientes de recursos limitados para reduzir a morbidade e mortalidade neonatal e materna. -- Contribuição de US$ 5 milhões para apoiar os esforços humanitários relacionados à guerra em curso na Ucrânia, fornecendo apoio direto ao Project C.U.R.E., à Cruz Vermelha Americana e ao Corpo Médico Internacional (International Medical Corps).

Play

-- Entrega de 164 kits C.U.R.E. - kits pré-embalados do tamanho de uma mala com suprimentos médicos essenciais - por meio de funcionários da Newmont às instalações de cuidados de saúde na Etiópia, Gana, Indonésia, México, Nicarágua, Peru e Suriname. "Estamos orgulhosos de nossa parceria com a equipe da Newmont. Por quase duas décadas, trabalhamos juntos para salvar vidas e fortalecer a infraestrutura de cuidados de saúde a milhões de pessoas", disse o Dr. Douglas Jackson, presidente e CEO do Project C.U.R.E. "Em países como Gana e o Suriname e agora o México, Guatemala e outros, estabelecemos um padrão ouro figurativo em relação à responsabilidade social corporativa e para tornar nossas comunidades mais saudáveis, felizes e esperançosas." Além disso, como parte da parceria da Newmont, funcionários do mundo inteiro participam de inúmeras oportunidades de voluntariado - registrando centenas de horas e serviço ajudando a classificar suprimentos no armazém do Project C.U.R.E, embalando e descarregando contêineres, e levando kits médicos para as comunidades próximas às operações da Newmont.

Sobre o Project C.U.R.E. Estabelecido em uma garagem em Evergreen, Colorado, em 1987, o Project C.U.R.E. cresceu para ser o maior distribuidor mundial de suprimentos e equipamentos médicos a pessoas que vivem em países em desenvolvimento. Desde 2000, o Project C.U.R.E. entregou mais de US$ 1 bilhão em assistência médica para salvar as vidas de pessoas vítimas da pobreza, desastres e violência. O Project C.U.R.E. trabalhou em 138 países, estabelecendo uma incrível presença de assistência médica no mundo inteiro. Como uma organização 501(c)(3) registrada, o objetivo do Project C.U.R.E. é preencher as impressionantes lacunas de recursos de saúde no mundo em desenvolvimento para capacitar médicos e enfermeiros com as ferramentas de que necessitam - para tratar doenças, entregar vacinas, realizar cirurgias que transformam vidas e garantir segurança durante o parto. Em média, o Project C.U.R.E. entrega cinco contêineres de quarenta pés (12 m) de ajuda médica doada a cada semana.