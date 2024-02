Comunicado do Business Wire :InvestCloud

A InvestCloud, provedor mundial de soluções de gestão de patrimônios e ativos, anunciou hoje a designação de Shawn Donovan como Diretor de Receita, responsável pela estratégia de vendas e gestão contábil da empresa a nível mundial, com foco principal em aperfeiçoar a criação e entrega de valor a clientes. Este anúncio ressalta ainda mais o compromisso da InvestCloud em liderar a transformação digital de patrimônios, ao intensificar a experiência do cliente e acelerar o crescimento, à medida que a empresa mantém mais de US$ 6 trilhões em ativos sob gestão em suas plataformas. O Sr. Donovan traz ampla experiência no setor de serviços financeiros e tecnologia à sua nova função na InvestCloud. Ele passou mais de 30 anos em funções progressivas de liderança internacional, com responsabilidades que abrangem vendas e gestão contábil, estratégia e operações, e gestão em geral, enquanto esteve na EDS, Acxiom, Fiserv e Neustar. Além de atuar em diversos comitês de gestão executiva e liderar organizações mundiais de vendas em grande escala durante sua carreira, a trajetória do Sr. Donovan inclui mais de cinco anos como Diretor de Vendas na Fiserv, onde gerenciou equipes com mais de 400 executivos de vendas e obteve vendas recordes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Durante mais de três décadas, Shawn liderou equipes operacionais e de vendas atendendo ao setor de serviços financeiros com foco em impulsionar vendas excepcionais e crescimento de receitas", disse Jeff Yabuki, Presidente e Diretor Executivo da InvestCloud. "Estamos empolgados em dar as boas vindas a Shawn na InvestCloud, onde podemos aproveitar sua profunda experiência em formar equipes de alto desempenho e aumentar o valor que entregamos a nossos clientes e parceiros."

O Sr. Donovan é especialista em transformação empresarial para impulsionar o crescimento lucrativo de receitas e está profundamente comprometido em cultivar talentos, desenvolver os melhores processos da categoria e obter um grande e consistente desempenho. Ele tem um histórico comprovado em formar equipes de vendas e modelos que entregam resultados. "A InvestCloud oferece um conjunto de soluções tecnológicas modernas e de capacitação para complementar os mais de US$ 80 trilhões em ativos que se espera passar de geração à geração na próxima década, o que acreditamos irá satisfazer às mudanças nas expectativas de uma nova geração de clientes", disse Shawn Donovan. "Estou animado com a tremenda oportunidade de transformação que temos diante de nós e ansioso por trabalhar com a equipe, a fim de impulsionar esta próxima geração de crescimento." Antes da Fiserv, o Sr. Donovan foi Diretor de Vendas da Acxiom, onde liderou uma organização mundial de vendas com mais de 375 profissionais responsáveis por expandir as vendas e o suporte contínuo do portfólio de produtos e serviços da Acxiom. Da Fiserv, o Sr. Donovan passou a liderar a organização mundial de vendas com mais de 300 profissionais na Neustar, onde foi responsável por vendas, suporte contínuo e expansão estratégica do portfólio de produtos e serviços da empresa. Sobre a InvestCloud A InvestCloud é líder internacional de software em transformação digital para o setor de gestão de patrimônios e líder nos EUA em personalização e escala em programas de consultoria, incluindo contas gerenciadas unificadas (UMA) e contas gerenciadas em separado (SMA). A InvestCloud mantém hoje mais de US$ 6 trilhões em ativos com mais de 550 clientes diretos, incluindo bancos e gestores de patrimônio, bancos privados e gestores de ativos. A empresa oferece experiências e ferramentas digitais a clientes e consultores que possibilitam desenvolver soluções de gestão de patrimônios empresariais voltados ao cliente, bem como soluções de gestão de portfólio UMA/SMA, execução de negociações, contabilidade, gestão de modelos e investimento de desempenho, resultando nas melhores experiências e operações da categoria para o setor de patrimônios e gestão de ativos. Com sede em Los Angeles, a InvestCloud possui escritórios ao redor do mundo, incluindo EUA, Canadá, Reino Unido, Suíça, Itália, Singapura, Índia, Japão e Austrália. Mais informação sobre a InvestCloud pode ser encontrada em www.investcloud.com

Contato MÍDIA INVESTCLOUD: InvestCloudCommunications@fticonsulting.com