Comunicado do Business Wire :Cirium

Com a chegada do Ano do Dragão, espera-se que o setor de viagens da China tenha um desempenho forte durante o Ano Novo Lunar, particularmente no plano internacional à medida que sua capacidade aérea segue retomando, de acordo com a principal empresa de análise de aviação, Cirium. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240207923635/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine China's Top International Destinations, 2019 to 2024 (Graphic: Business Wire)

Os dados da Cirium revelam que os dez principais destinos internacionais da China voltaram, em grande parte, às classificações de antes da pandemia, com a Tailândia, o Japão e a Coreia do Sul de volta às três primeiras posições após cair a mínimos pandêmicos nos últimos anos. Outros movimentos interessantes nas classificações incluem a entrada da Austrália e do Macau, e a ausência dos Estados Unidos e do Camboja desde fevereiro de 2019. Embora a capacidade geral de assentos nas rotas internacionais da China (não continental) ainda esteja 27% menor que os níveis pré-pandêmicos, há três pontos positivos nos quais a capacidade ultrapassou os níveis de 2019. A capacidade programada em fevereiro de 2024 mostra que Bangkok é a cidade com o maior número de viagens vindas da China, porém Macau (+8%), Singapura (+6%) e Tóquio (+2%) mostram as maiores melhorias desde 2019. Mudanças recentes nos requerimentos dos vistos, particularmente no Sudeste Asiático, potencialmente apoiarão as viagens internacionais da China. Nos últimos meses, a Tailândia renunciou aos requerimentos de visto, enquanto a Malásia oferecerá entrada sem visto por trintas para cidadãos chineses. A Singapura também anunciou planos de fazer o mesmo, sendo um estímulo oportuno às viagens para o Ano Novo Lunar. No plano doméstico, a capacidade de assentos da China continua com desempenho forte, crescendo 26% em fevereiro de 2024 comparado aos níveis antes da pandemia, incentivada pela adição de voos por parte de três grandes companhias aéreas chinesas, a Air China, a China Eastern e a China Southern, tornando Guangzhou (CAN), Shenzhen (SZX) e Pequim (PEK) os aeroportos mais movimentados na China neste Ano Novo Lunar. Sobre a Cirium A Cirium é a fonte mais confiável do mundo de análise da aviação. Por meio de dados e análises poderosos, juntamente com décadas de experiência no setor, a Cirium possibilita que companhias aéreas, aeroportos, agências de viagens, fabricantes de aeronaves e instituições financeiras, entre outros, tomem decisões inteligentes e informadas que melhoram as operações, aumentam as receitas e aprimoram as experiências dos clientes.

Play

A Cirium é parte do RELX, um fornecedor global de análises baseadas em informações e ferramentas de decisão para clientes profissionais e empresariais. As ações da RELX PLC são negociadas nas Bolsas de Valores de Londres, Amsterdã e Nova York usando os seguintes símbolos: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX. Para mais informações, siga as atualizações da Cirium no LinkedIn ou acesse www.cirium.com . O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240207923635/pt/