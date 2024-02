Comunicado do Business Wire :AVEVA

A AVEVA, líder global em software industrial, potencializando a transformação digital e a sustentabilidade, abriu inscrições para seu primeiro Concurso de Design AVEVA E3D. O concurso convida usuários de todas as partes do mundo a criar soluções inovadoras com o módulo de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) do AVEVA E3D Design para enfrentar os desafios de negócios de suas organizações. O AVEVA E3D Design é a solução de design 3D mais tecnologicamente avançada do mundo para múltiplos setores. Ele permite visualização poderosa, design 3D livre de conflitos e multidisciplinar, e gera rapidamente desenhos e relatórios precisos para reduzir custos, prazos e riscos comerciais de projetos de capital greenfield e brownfield. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A competição servirá como uma plataforma para os usuários de engenharia do software da AVEVA demonstrarem e mostrarem suas habilidades de IA/ML dentro do setor de aplicações industriais. Destacará o grupo global de talentosos usuários, como também os casos de uso mais inovadores da solução. O concurso está aberto a engenheiros nos campos de energia, petróleo e gás, produtos químicos, MMM, água e marinha.

Stephen Burrows, diretor de P&D da AVEVA E3D Design, comentou: "Esse concurso foi criado para mostrar os diversos usos da solução para enfrentar os desafios comerciais e a engenhosidade da comunidade E3D. Sempre fico impressionado com as capacidades excepcionais, a paixão e a criatividade dos usuários do software AVEVA." O AVEVA E3D Design capacita engenheiros e designers a criar soluções de forma rápida, eficiente, sustentável e inovadora. A ferramenta intuitiva permite que os usuários aproveitem a IA/ML em seus designs sem precisar de conhecimento explícito em domínio de IA/ML. Múltiplas funcionalidades podem ser aproveitadas usando código simples. Sobre a AVEVA A AVEVA é líder mundial em software industrial, despertando engenhosidade para promover o uso responsável dos recursos mundiais. A plataforma de nuvem industrial segura e os aplicativos da empresa permitem que as empresas aproveitem o poder de suas informações e melhorem a colaboração com clientes, fornecedores e parceiros. Mais de 20 mil empresas em mais de 100 países contam com a AVEVA para ajudá-las a fornecer o essencial à vida: energia segura e confiável, alimentos, medicamentos, infraestrutura e muito mais. Ao conectar as pessoas com informações confiáveis e insights enriquecidos com IA, a AVEVA permite que as equipes desenvolvam a engenharia com eficiência e otimizem as operações, impulsionando o crescimento e a sustentabilidade. Nomeada uma das empresas mais inovadoras do mundo, a AVEVA apoia clientes com soluções abertas e a expertise de mais de 6.400 funcionários, 5.000 parceiros e 5.700 desenvolvedores certificados. A empresa, que tem operações em todo o mundo, está sediada em Cambridge, Reino Unido. Saiba mais em www.aveva.com .

