Cidade do México punirá ataques com ácido com até 12 anos de prisão

Os ataques com ácido, que afetam principalmente as mulheres, serão punidos com até 12 anos de prisão na Cidade do México, depois que o Congresso local aprovou, nesta quinta-feira (8), reformas que os tipificam como crime.

O Legislativo da capital mexicana fez mudanças no código penal local para punir as "lesões por ataques com ácido, substâncias químicas ou corrosivas", segundo o parecer aprovado por unanimidade.

Foi aprovada a "'Lei Malena', com o objetivo de punir a violência com ácido e considerá-la como tentativa de homicídio. Por isso, foi modificada a Lei de Acesso das Mulheres a uma Vida Livre de Violência da Cidade do México e o Código Penal", informou o Congresso local na rede X.