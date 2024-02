Cerca de 30 foguetes foram disparados do Líbano contra Israel, diz Exército israelense

Segundo as primeiras informações, esses disparos não causaram "nenhum ferido", acrescentou o porta-voz militar.

"Podemos confirmar que cerca de 30 foguetes foram disparados do Líbano em direção às áreas de Ein Zeitim e Dalton, no norte de Israel", disse um porta-voz do Exército à AFP ao ser questionado sobre os foguetes disparados do país vizinho durante a noite.

Cerca de trinta foguetes foram disparados do Líbano em direção ao norte de Israel durante a noite, entre quinta e sexta-feira (9), informou o Exército israelense.

Uma fonte de segurança libanesa, sob condição de anonimato, havia dito à AFP anteriormente que um alto oficial militar do Hezbollah ficou "gravemente ferido e uma pessoa que o acompanhava também ficou ferida" em um bombardeio israelense que atingiu seu veículo em Nabatieh, no sul do Líbano.

O alvo do bombardeio era um comandante do Hezbollah, movimento islamista aliado ao Hamas, que esteve envolvido em vários disparos contra o norte de Israel, perto da fronteira libanesa, segundo um porta-voz do Exército israelense, que não deu mais detalhes.

De acordo com a agência de notícias oficial libanesa Ani, "um drone israelense lançou um míssil por volta das 16h15 [11h15 de Brasília] na entrada leste de Nabatieh contra um veículo que pegou fogo".

O Hezbollah afirmou ter "atacado a base de controle aéreo de Meron com mísseis Falaq", em retaliação ao "ataque contra a cidade de Nabatieh".

A guerra entre Israel e o Hamas, que começou após o sangrento ataque do movimento palestino em território israelense em 7 de outubro, aumentou as tensões em outras áreas do Oriente Médio.

Desde então, o Hezbollah bombardeia posições do Exército israelense na fronteira em apoio ao Hamas, e Israel responde bombardeando alvos no sul do Líbano.