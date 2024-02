Centro Pompidou organiza mudança histórica antes dos cinco anos de restauração

O Centro Pompidou de Paris está se preparando para a mudança de sua extensa coleção de arte moderna nos próximos meses, a qual será exibida na França e no exterior, antes de iniciar obras de restauração a partir de 2025, com duração de cinco anos.

O Centro Georges Pompidou possui um acervo de arte moderna e contemporânea com cerca de 140.000 obras. Deste total, 3.000 estão em exposições permanentes.

Localizado na Avenida Champs-Élysées e também em processo de restauração, o Grand Palais abrigará a maior parte dessa coleção permanente.

Projetado pelos arquitetos Renzo Piano e Richard Rogers, o Centro Pompidou foi inaugurado em 1977.

Sua fachada, revestida de um lado com tubos metálicos de diferentes cores e, do outro, por enormes polias metálicas e uma escada rolante aparente, é uma das imagens mais populares do centro de Paris. Essa estrutura metálica sofre um desgaste prolongado, exigindo várias intervenções no passado.

Desta vez, as obras se concentrarão na remoção do amianto do edifício, com um investimento de 260 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,4 bilhão).

O Grand Palais, que sediará as competições de esgrima e taekwondo durante os Jogos Olímpicos, dedicará duas galerias de 2.000 m² e 800 m² para expor, anualmente, quatro grandes exposições das obras do Pompidou.