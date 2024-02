Candidatos ligados a ex-premiê preso lideram contagem de votos no Paquistão

Os candidatos independentes ligados ao ex-primeiro-ministro encarcerado Imran Khan lideram a contagem de votos nas eleições do Paquistão, disseram as emissoras locais nesta sexta-feira (9, noite de quinta em Brasília).

Mais de onze horas após o fechamento das urnas, a Comissão Eleitoral do Paquistão anunciou apenas o resultado de um distrito, que foi concedido a um candidato do PTI.

As emissoras de televisão do Paquistão baseiam suas projeções nas contagens feitas localmente em diferentes circunscrições.

Os analistas esperavam uma vitória da Liga Muçulmana do Paquistão (PML-N) de Nawaz Sharif, que retornou do exílio em outubro e que contaria com o apoio do Exército, um ator central neste país.

Mas a mídia local aponta para resultados fracos para a formação do três vezes primeiro-ministro.

