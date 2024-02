Brasil vence Venezuela e só depende de si para ir aos Jogos de Paris

Com um gol de Guilherme Biro nos minutos finais, o Brasil derrotou a Venezuela por 2 a 1 nesta quinta-feira (8), pelo Pré-Olímpico Sul-Americano, e agora só depende de si para garantir uma das duas vagas nos Jogos de Paris 2024. Biro, que entrou no segundo tempo, recebeu de Endrick e bateu por baixo do goleiro Samuel Rodríguez para dar a vitória à Seleção no estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na segunda rodada do quadrangular final do torneio. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Maurício havia aberto o placar para o time brasileiro no início da segunda etapa (57'), mas os venezuelanos chegaram ao empate minutos depois com Jovanny Bolívar (67').

Um gol da Venezuela, de Matías Lacava, foi corretamente anulado com o auxílio do VAR, que flagrou impedimento de Bolívar (73'). Campeão olímpico nos Jogos do Rio 2016 e de Tóquio 2020, o Brasil fica com três pontos no quadrangular final, um atrás do líder Paraguai. A Argentina aparece em terceiro, com dois, e a Venezuela é a lanterna, com um. No domingo, a Seleção vai para o tudo ou nada contra a Argentina e terá vaga garantida nos Jogos de Paris com uma vitória. O Brasil teve um início de jogo promissor em uma noite chuvosa na capital venezuelana, com uma jogada coletiva que deixou John Kennedy cara a cara logo aos três minutos. O atacante do Fluminense bateu de primeira e a bola passou pelo goleiro, mas o lateral-esquerdo Renné Rivas salvou em cima da linha. A Venezuela respondeu com um chute de longe de Telasco Segovia que Mycael mandou para escanteio (10').

Aos 25, Endrick foi derrubado na área e o árbitro apontou pênalti. Depois de alguns momentos de confusão, quando o atacante brasileiro se preparava para a cobrança, o lance foi anulado por impedimento do próprio Endrick. O técnico Ramon Menezes fez mudanças na equipe com a entrada de Maurício para ajudar na criação. Embora o Brasil tivesse o controle da bola, a Venezuela não se entregava na partida. Após cruzamento da direita, Endrick cabeceou a bola para o meio, Gabriel Pec foi travado pela defesa e Maurício pegou a sobra para abrir o placar (57').