Biden receberá rei da Jordânia na segunda para discutir sobre Gaza

Assim como outros Estados árabes da região, a Jordânia pede o fim imediato das hostilidades em Gaza, algo que os Estados Unidos não querem discutir no momento.

No âmbito dos 75 anos de relações diplomáticas, também estarão presentes na visita a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, e a rainha Rania da Jordânia.

No início de janeiro, durante uma visita à Jordânia do chanceler dos Estados Unidos, Antony Blinken, Abdullah II pediu para Washington pressionar Israel por um "cessar-fogo imediato" em Gaza e alertou sobre as "repercussões catastróficas" a partir da continuação das hostilidades.

Segundo as Nações Unidas, a Jordânia, vizinha de Israel e aliada-chave dos Estados Unidos na região, abriga mais de dois milhões de refugiados palestinos.

As relações entre Jordânia e Israel são regidas por um tratado de paz de 1994.

