Autoridades da Espanha confiscam 620 quilos de cocaína misturada com sal

As autoridades espanholas confiscaram 620 quilos de cocaína misturada com sal para animais para dificultar sua detecção, em um contêiner procedente da Colômbia, informou a Agência Tributária nesta quinta-feira (8).

Os funcionários aduaneiros, "com a colaboração das autoridades colombianas, apreenderam em Madri 620 quilos de cocaína que viajava misturada com sal para animais em um contêiner que desembarcou no porto de Barcelona vindo da Colômbia", indicou a Agência Tributária em um comunicado.

Este método se soma a outros utilizados pelos traficantes de drogas nos últimos anos para tentar introduzir drogas na Espanha, como misturá-las com polpa de frutas, ou em folhas de caixas de papelão.