Argentina arranca empate com Paraguai e deixa tudo aberto no Pré-Olímpico

O meio-campista Federico Redondo salvou a Argentina da derrota nesta quinta-feira (8), ao marcar o gol que decretou o empate em 3 a 3 com o Paraguai nos acréscimos, no quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano, disputado na Venezuela.

Quando a seleção paraguaia parecia ter garantido uma das vagas para os Jogos de Paris 2024, depois de marcar perto do apito final com Enso González (90'), Redondo empatou no último lance (90'+7), aproveitando confusão na defesa adversária.

Pablo Solari (3') e Thiago Almada (84' de pênalti) fizeram os outros gols da 'Albiceleste', enquanto Diego Gómez (42') e Alan Nuñez (70') também balançaram as redes pelo Paraguai.