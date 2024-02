Apoiadores de Petro exigem mudança no Ministério Público colombiano

Centenas de apoiadores do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, protestaram nesta quinta-feira (8) para exigir que a Suprema Corte do país eleja um novo procurador-geral e coloque fim ao mandato do atual chefe do órgão judicial, Francisco Barbosa, a quem o presidente de esquerda acusa de ter tentado derrubá-lo.

Sindicalistas, estudantes e partidos de esquerda responderam à convocatória do mandatário para se manifestarem nas principais cidades do país no dia em que os 23 magistrados da Suprema Corte se reúnem para votar em uma lista restrita de juristas apresentada por Petro no final do ano passado.

Até ao momento, nenhum dos candidatos obteve os 16 votos necessários para assumir o cargo. Caso isso não seja feito até 12 de fevereiro, o Ministério Público ficaria a cargo da vice-procuradora-geral Martha Mancera, braço direito de Barbosa.