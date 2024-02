Agricultores espanhóis mantêm pressão pelo terceiro dia consecutivo

Os três sindicatos representativos do setor agropecuário, Asaja (Associação Agrária Jovens Agricultores), Coag (Coordenadoria de Organizações de Agricultores e Pecuaristas) e UPA (União de Pequenos Agricultores e Pecuaristas), justificaram os bloqueios pelo "mal-estar" de grande parte da categoria com um trabalho considerado precário e difícil.

No dia seguinte a uma demonstração de força em Barcelona, filas de tratores voltaram a tomar as rodovias.

Os agricultores espanhóis se concentraram nesta quinta-feira (8) pelo terceiro dia consecutivo em vários pontos do país para denunciar as dificuldades do setor, desta vez convocados pelas principais organizações agrárias.

Nos dois dias anteriores, os protestos dos agricultores e pecuaristas foram convocados por grupos de WhatsApp ou organizações minoritárias.

"Se o trator protesta é porque sufocam o campo", afirmou a Asaja na rede social X.

Uma mensagem repercutida por Marcos Alarcón, vice-secretário da UPA. Os agricultores querem que "esta enorme mobilização seja um patrimônio muito importante que possamos utilizar na mesa de negociação", afirmou em um vídeo publicado na rede X.

Segundo os sindicatos, as principais manifestações foram realizadas no centro do país, em Salamanca, Ciudad Real e Ávila. Em Barcelona, invadida na quarta-feira por quase mil tratores, dezenas de agricultores passaram a noite no centro da cidade, mas a maioria saiu esta manhã.

Estas mobilizações ocorrem enquanto os protestos diminuem na maioria dos demais países europeus, que resultaram em confrontos pontuais entre manifestantes e forças de ordem, que agiram para tentar suspender alguns bloqueios.

De acordo com o ministério do Interior, vários manifestantes foram detidos nesta quinta, elevando para 19 o total desde que o movimento de protesto começou. Um guarda civil ficou levemente ferido.