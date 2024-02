Príncipe William retoma vida pública e agradece carinho após câncer do rei

"Apreciamos muito as mensagens adoráveis" recebidas, disse o herdeiro da coroa britânica nesta quarta-feira, ao chegar a um evento em Londres em prol da London Air Ambulance.

O príncipe William, que retornou à vida pública nesta quarta-feira (7), agradeceu pelas demonstrações de carinho por sua família desde o anúncio de que seu pai, o rei Charles III, havia sido diagnosticado com câncer.

Na manhã desta quarta-feira, o filho mais velho do rei participou de uma cerimônia no Castelo de Windsor, onde estregou condecorações a cidadãos em reconhecimento por suas ações comunitárias.

Kate, de 42 anos, foi hospitalizada no dia 16 de janeiro para se submeter a uma misteriosa cirurgia abdominal pela qual ficou duas semanas internada e os médicos recomendaram que se afaste de todas as atividades pelo menos até o final de março.

Seu pai, Charles III, de 75 anos, passou por uma cirurgia para tratar um hipertrofia "benigna" de próstata em 26 de janeiro, e agora enfrenta um câncer sobre o qual não há detalhes conhecidos, descoberto durante a sua internação. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, disse ontem à BBC que foi "detectado a tempo".

Sunak fez hoje no Parlamento uma breve referência ao câncer do rei. "Sei que os pensamentos deste Parlamento e de todo o país estão com o rei e a sua família", decalrou, na Câmara dos Comuns.

Um porta-voz do primeiro-ministro anunciou que a audiência semanal de Sunak com o rei, que se mudou ontem para sua residência em Sandringham, no leste da Inglaterra, será por telefone. A imprensa britânica afirmou depois que a reunião entre os dois voltará a ser realizada pessoalmente daqui a duas semanas.

O retorno de William às funções reais coincide com a chegada ao Reino Unido do seu irmão mais novo, o príncipe Harry, que viajou dos Estados Unidos, onde vive com a mulher, Meghan Markle, e os dois filhos, para visitar o pai.