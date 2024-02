Primárias em Nevada terminam sem vencedor para constrangimento de Haley

As primárias do Partido Republicano no estado de Nevada, celebradas na terça-feria (6), terminaram sem vencedor, para constrangimento de Nikki Haley, a única pré-candidata que estava inscrita na disputa e que foi derrotada pela opção "Nenhum destes candidatos".

O resultado não tem valor para a disputa da indicação presidencial dos republicanos porque esta primária não atribui delegados para a convenção partidária - consequência de uma disputa entre as autoridades do estado e os líderes do partido, que organizarão um caucus durante a semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas no aspecto simbólico representa um duro golpe para Haley, superada nos estados de Iowa e New Hampshire pelo ex-presidente Donald Trump, e a caminho de uma derrota ainda neste mês em seu estado, a Carolina do Sul.