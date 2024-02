Nicarágua concede asilo ao ex-presidente panamenho condenado Martinelli

Martinelli "pediu asilo na Embaixada da República da Nicarágua no Panamá por se considerar perseguido por razões políticas e se encontrar em risco", diz uma nota enviada pela chancelaria nicaraguense ao Panamá, que acrescenta que o governo do presidente Daniel Ortega decidiu concedê-lo.

O ex-presidente de direita (2009-2014) havia iniciado, no sábado, sua campanha para as eleições presidenciais de 5 de maio, um dia depois de a Suprema Corte publicar a decisão rejeitando seu último recurso judicial para anular a condenação de prisão.

Apesar de seus problemas judiciais, Martinelli é até agora muito popular no Panamá, de acordo com as pesquisas.

Martinelli foi julgado no caso conhecido como "New Business" por comprar, em 2010, enquanto era presidente, a maioria das ações da Editora Panamá América com dinheiro proveniente do recebimento de comissões em obras de infraestrutura.

Além disso, ele enfrentará outro julgamento em julho pela suposta lavagem de dinheiro advindo de propinas pagas pela Odebrecht.

Dois de seus filhos, Ricardo e Luis Enrique Martinelli, cumpriram dois anos e meio de prisão nos Estados Unidos pela cobrança de propinas à construtora brasileira.

fj/nn/mvv/dd/ic