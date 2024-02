Morre 'El Tula', torcedor argentino que recebeu o prêmio 'The Best' da Fifa

O torcedor da seleção argentina de futebol Carlos Pascual, popularmente conhecido como 'El Tula' e que recebeu o prêmio Fifa The Best de melhor torcedor do mundo em 2022, morreu nesta quarta-feira (7) aos 83 anos, informou o Rosario Central, clube pelo qual torcia.

Pascual acompanhou a participação da 'Albiceleste' em 13 Copas do Mundo tocando bumbo para animar a seleção, do Mundial da Alemanha de 1974 até o do Catar-2022, onde comemorou tricampeonato conquistado por Lionel Messi e seus companheiros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O Clube Atlético Rosario Central lamenta a morte de Carlos 'Tula' Pascual, 'canalla' [torcedor do Rosário] que levou a paixão Auriazul pelo mundo afora. A partir de agora, 'El Tula' continuará torcendo por nós com seu icônico bumbo da terceira 'bandeja' [arquibancada]", publicou o clube em sua conta no X (antigo Twitter).