Messi joga por 30 minutos na despedida do Inter Miami de excursão na Ásia

"No treino de ontem [terça-feira] ele disse que estava se sentindo melhor. Concordamos que iria jogar por 30 minutos", disse após a partida o técnico do Inter Miami, o também argentino Gerardo Martino.

Saindo do banco, o astro argentino Lionel Messi jogou os últimos 30 minutos do empate em 0 a 0 entre Inter Miami e Vissel Kobe, o último amistoso do time dos Estados Unidos em sua excursão na Ásia, disputado nesta quarta-feira (7), no Japão.

Aos 15 do segundo tempo, Messi entrou e foi ovacionado pelo público. Em um duelo sem grandes emoções, ele teve duas chances de marcar para o Inter Miami, mas parou nas defesas do goleiro Arai.

O uruguaio Luis Suárez também quase fez em uma finalização de bicicleta que passou perto da trave da equipe japonesa.

No último domingo, em Hong Kong, contra um combinado de jogadores da liga local, Messi não entrou na vitória do Inter Miami por 4 a 1, provocando as vaias dos quase 40 mil espectadores que estavam no estádio, alguns vindos da China continental, que pagaram caro pelos ingressos.

Em entrevista coletiva na terça-feira, o argentino pediu desculpas e deixou no ar sua participação no jogo contra o Vissel Kobe: "Não sei se posso ou não, mas me sinto muito melhor e com muita vontade de jogar".