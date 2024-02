Melhor opção para Maduro é 'negociar transição', diz líder opositora ao Congresso dos EUA

Machado venceu nas eleições primárias da maior coalizão da oposição, a Plataforma Unitária, mas o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) ratificou uma inelegibilidade que pesava sobre ela e não poderá lançar sua candidatura para as eleições.

O governo venezuelano de Nicolás Maduro está "mais fraco do que nunca" e sua "melhor opção é negociar uma transição", afirmou nesta quarta-feira a líder da oposição, María Corina Machado, perante o Congresso dos Estados Unidos.

O democrata Joaquín Castro pediu aos venezuelanos que "não desperdicem esta oportunidade" e "não permitam que Nicolás Maduro divida seu movimento", mas afirmou que concorda com a Casa Branca de que "não se trata de uma pessoa, mas de um processo".

"Conseguimos unificar todas as forças opositoras" e "vamos criar todas as condições para que Maduro entenda que sua melhor opção é negociar uma transição por meio de eleições limpas, livres e competitivas nas quais o derrotaremos", enfatizou.

María Elvira Salazar explicou que os republicanos estão dispostos a colaborar com o governo democrata desde que o acordo de Barbados, alcançado entre Maduro e a oposição, seja mantido. O texto fixou as eleições presidenciais para o segundo semestre do ano.

Maduro descumpriu parte do acordo, que também consistia em suspender a inelegibilidade de todos os candidatos.

Em retaliação, Washington voltou a impor sanções ao ouro suspensas para impulsionar o processo e ameaça fazer o mesmo com a indústria petrolífera em abril se não houver mudanças.