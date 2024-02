Israel prepara nova ofensiva em Gaza enquanto negociações por trégua continuam

O premiê israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou ao Exército, nesta quarta-feira (7), que "prepare" uma ofensiva em Rafah, a cidade do sul da Faixa de Gaza onde se concentram os palestinos deslocados pela guerra contra o Hamas, e rejeitou qualquer concessão nas negociações por uma trégua. "Demos ordens às forças de defesa israelenses para preparar uma operação em Rafah, bem como em dois campos [de refugiados], os últimos redutos restantes do Hamas", explicou Netanyahu em um pronunciamento televisionado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O primeiro-ministro também descartou a ideia de uma pausa nos combates, garantindo que a vitória sobre o movimento islamista palestino é "uma questão de meses" graças à "continuação da pressão militar".

Estas declarações coincidem com a visita a Israel do chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, que expressou nesta quarta-feira sua esperança de chegar a um acordo para a libertação dos reféns. "Ainda há muito trabalho a ser feito, mas estamos muito concentrados em fazê-lo e, com sorte, podermos retomar a libertação dos reféns que foi interrompida", declarou Blinken em Jerusalém, referindo-se à centena de cativos que foram libertados no final de novembro durante um cessar-fogo de uma semana. Uma nova rodada de negociações começará na quinta-feira no Cairo e contará com a moderação de Egito e Catar. O objetivo é alcançar "um cessar-fogo, o fim da guerra e uma troca de prisioneiros", informou um funcionário egípcio à AFP. Uma fonte do Hamas assegurou que o grupo palestino havia aceitado participar das negociações. Na semana passada, outra fonte do Hamas afirmou que a proposta incluía uma pausa de seis semanas nos combates e uma troca de prisioneiros, além de mais ajuda para Gaza. Mas as negociações continuaram desde então. Em sua quinta viagem ao Oriente Médio desde o início do conflito, em 7 de outubro, Blinken se reuniu nesta quarta-feira com Netanyahu. A pressão por um cessar-fogo aumentou quando as forças israelenses avançaram em direção a Rafah, cidade do sul da Faixa de Gaza, na fronteira com o Egito, onde mais da metade da população do pequeno território palestino se refugiou.

De Jerusalém, Blinken pediu a entrada de mais ajuda humanitária a Gaza, onde seus 2,4 milhões de habitantes sofrem com a escassez de água, comida, medicamentos e combustível. "Todos nós temos a obrigação de fazer o máximo para levar a ajuda necessária às pessoas que desesperadamente precisam dela", insistiu, antes de viajar para a Cisjordânia ocupada, onde se encontrou com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que um avanço do Exército israelense sobre Rafah "aumentaria exponencialmente o que já é um pesadelo humanitário com consequências regionais incalculáveis". A guerra começou em 7 de outubro com um ataque do Hamas no sul de Israel que matou mais de 1.160 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.