Ex-Farc acusam tribunal de paz colombiano de 'graves alterações' em acordo de 2016

Líderes da antiga guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) acusaram o tribunal de paz criado no acordo com o governo de provocar "graves alterações" ao estabelecido em 2016, quando aceitaram depor as armas, em carta dirigida ao presidente Gustavo Petro nesta quarta-feira (7).

O documento de três páginas, assinado por sete integrantes do secretariado daquela que foi a organização insurgente mais poderosa do continente, acusa a Jurisdição Especial para a Paz (JEP) de "se distanciar do espírito e da letra do acordado" há pouco mais de sete anos.

Segundo os ex-guerrilheiros, a "persistência" nos "descumprimentos" por parte do tribunal "estaria levando os signatários e os que comparecem à Justiça a se afastar das decisões proferidas por esta jurisdição".