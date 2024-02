EUA sanciona quadrilha equatoriana Los Choneros e seu líder

Os Estados Unidos impuseram sanções econômicas ao grupo narcotraficante equatoriano Los Choneros e ao seu líder, Adolfo Macías, também conhecido como "Fito", informou o Departamento do Tesouro nesta quarta-feira (7).

"As quadrilhas de narcotraficantes como Los Choneros, muitas delas ligadas a poderosos cartéis de drogas do México, ameaçam a vida e os meios de subsistência das comunidades no Equador e em toda a região", declarou Brian E. Nelson, subsecretário do Tesouro para o Terrorismo e Inteligência Financeira, citado em um comunicado.