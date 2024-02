EUA matam líder do Kataib Hezbollah no Iraque

O Pentágono conduziu um ataque aéreo dentro do Iraque nesta quarta-feira, 7, matando um comandante do Kataib Hezbollah que, segundo o governo dos EUA, era diretamente responsável por planejar e participar de ataques contra as forças americanas na região.

Na semana passada, um ataque de 28 de janeiro matou três americanos num posto avançado na Jordânia, perto da fronteira com a Síria. Desde então, os EUA têm comandado uma série de ataques em retaliação contra grupos ligados ao Irã.