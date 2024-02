EUA mata comandante de grupo pró-Irã em ataque no Iraque

Um ataque aéreo dos Estados Unidos no Iraque matou, nesta quarta-feira (7), um comandante de um grupo armado pró-iraniano que estava envolvido na ofensiva contra as tropas de Washington, informou o Exército americano. A incursão ocorreu "em resposta aos ataques contra membros do serviço americano" e matou um comandante das Brigadas Hezbollah, "responsável por planejar e participar diretamente de ataques contra as forças americanas na região", informou o Comando Central das forças armadas americanas nas redes sociais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Não há indícios de danos colaterais ou vítimas civis neste momento", acrescentou.

Washington lançou uma onda de ataques contra alvos vinculados ao Irã no Iraque e na Síria na semana passada, depois do assassinato de três soldados americanos na vizinha Jordânia em 28 de janeiro. "Os Estados Unidos vão continuar tomando as medidas necessárias para proteger o nosso povo. Não hesitaremos em responsabilizar todos aqueles que ameacem a segurança de nossas forças", acrescentou o comando militar americano no Oriente Médio (Centcom). Um integrante das Brigadas Hezbollah - que anunciaram que suspenderiam a violência contra as forças americanas após o ataque letal na Jordânia - confirmou a morte de um comandante responsável pelo "expediente militar" na Síria, o identificando como Abu Bakr al-Saadi. A coalizão Hashed al-Shaabi, que reúne grupos paramilitares - principalmente pró-Irã - que agora estão integrados às forças de segurança regulares iraquianas, também confirmou a morte de Saadi em comunicado. Um funcionário do Ministério do Interior iraquiano disse que um total de três pessoas - dois dirigentes das Brigadas Hezbollah e seu motorista - morreram no ataque, realizado por um drone no bairro de Mashtal, na zona leste de Bagdá.

Forças de segurança foram enviadas ao local, bloqueando o acesso ao bairro após o ataque, constatou um fotógrafo da AFP. Depois, durante a noite, os restos de um automóvel foram removidos da área. As tropas americanas e aliadas foram atacadas mais de 165 vezes no Oriente Médio desde meados de outubro, em uma campanha realizada por grupos armados apoiados pelo Irã e incomodados com o apoio dos Estados Unidos a Israel na guerra contra o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

Washington considera as Brigadas Hezbollah um grupo terrorista, que poderia ter participado do ataque na Jordânia, segundo o governo americano. Por sua vez, o Hashed al-Shaabi informou que 16 de seus combatentes morreram e 36 pessoas ficaram feridas nos ataques americanos de sexta-feira, que, segundo Washington, atingiram 85 alvos em sete lugares diferentes do Iraque e da Síria. "Ter o Hashed al-Shaabi como alvo é brincar com fogo", advertiu no domingo o líder do grupo, Faleh Al Fayyad.