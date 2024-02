Esposa de Thiago Silva se desculpa após pedir demissão de Pochettino nas redes

A esposa do zagueiro brasileiro Thiago Silva, do Chelsea, se desculpou nesta quarta-feira (7) por sua "explosão" ao pedir a demissão do técnico Mauricio Pochettino depois de mais uma derrota dos 'Blues'.

O time londrino caiu para a 11ª colocação na tabela do Campeonato Inglês no último domingo, derrotado em casa por 4 a 2 pelo Wolverhampton, depois de perder na rodada anterior para o Liverpool por 4 a 1.

Após a partida, Belle Silva publicou no X (antigo Twitter): "É hora de mudar. Se esperar mais será tarde".