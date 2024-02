Espanha viveu em 2024 seu janeiro mais quente já registrado

No final de janeiro, alguns pontos da Espanha registraram temperaturas próximas dos 30 ºC, em meio a uma onda de calor digna de início de verão (boreal) e considerada uma "anomalia" pela Aemet.

O termômetro subiu na última semana de janeiro para 29,5 °C na região de Valência (leste), 28,5 °C em Múrcia (sudeste) e 27,8 °C perto de Málaga, no sul da Andaluzia.

As temperaturas máximas diárias em janeiro situaram-se em média 2,5 °C acima do valor normal, enquanto as temperaturas mínimas foram 2,3 °C acima da média, explicou a Aemet em seu comunicado.

Quanto às chuvas, janeiro foi "normal e úmido em quase toda a Península", mas foi "seco" onde a água é mais necessária, explicou a Aemet, citando Catalunha e Andaluzia.

Em 1º de fevereiro, o governo regional da Catalunha decretou emergência pela seca em Barcelona e sua região metropolitana, após três anos de chuvas escassas que fizeram com que o nível dos reservatórios caísse 16%.

Esta declaração de emergência traduz-se em novas restrições para cerca de seis milhões de pessoas, especialmente para usos relacionados com agricultura, pecuária e indústria.