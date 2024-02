Enquanto Texas e Biden disputam o controle da fronteira, os migrantes seguem atravessando

O governador do estado do Texas, Greg Abbott, afirma que, graças à militarização de um parque na fronteira sul dos Estados Unidos com o México, às margens do rio Bravo, as travessias ilegais de migrantes por essa zona são mínimos. Mas 8km ao nordeste dali, 50 pessoas acabam de atravessá-la.

É manhã de domingo e uma menina que não passa dos 10 anos cobre suas mãos com as mangas de seu casaco para se proteger do vento gelado. Chora em silêncio. Seu irmão, um pouco mais velho que ela, seca suas lágrimas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

São menores que emigram sem a companhia de adultos. Chegaram à beira de uma estrada após o cruzar o rio Grande - ou Bravo no México -, fronteira natural entre os dois países norte-americanos. Além deles, integram o grupo migrantes da Nicarágua, El Salvador, Colômbia e República Dominicana.