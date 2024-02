Comunicado do Business Wire :Tigo

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO), uma fornecedora com liderança em soluções inteligentes de armazenamento de energia e de energia solar, anunciou hoje que seu inovador programa Green Glove está tendo uma ótima repercussão entre os instaladores, com sua equipe oferecendo suporte em todas as fases do processo. Disponível para todos os instaladores solares, a iniciativa foi projetada especificamente para oferecer uma experiência de suporte premium que enriquece a jornada do instalador do segmento comercial e industrial (C&I), desde a concepção até o comissionamento. Desde o lançamento do programa, instaladores na América do Norte e na Europa aproveitaram o programa Green Glove para 70 instalações, proporcionando melhores resultados para os clientes finais. Para instaladores da Tigo, como Southern California Energy Alternatives e Circuit Electric Service, o Green Glove começa com uma análise abrangente do projeto prévia à instalação, na qual a equipe de suporte da Tigo fornece informações e orientações importantes. Durante a instalação, o pessoal de suporte está disponível de plantão nas localidades regionais da Tigo para ajudar e resolver quaisquer dúvidas. Após a instalação, a equipe de suporte realiza avaliações completas e discussões de acompanhamento, abordando continuamente questões pendentes e coletando feedback valioso para melhorar a experiência geral de instalação. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Otimizar o processo de instalação é muito importante para nós porque operamos em mais de 15 estados dos EUA e nossa participação no programa Green Glove é para ajudar nossos instaladores a lidar com a grande variedade de métodos e designs de construção encontrada", disse Brittany Johnson, coordenadora de Projetos da Circuit Energy Solutions. "Quando soubemos do lançamento do Green Glove, decidimos experimentá-lo porque as relações estreitas com fornecedores de tecnologia solar são genuinamente raras. Essa foi uma ótima decisão porque a análise do projeto foi simples e ter suporte de plantão durante a instalação foi um fator primordial. Nossa equipe dá uma nota 10 em todos os aspectos."

"O que a Tigo Energy consegue com o Green Glove é mil vezes melhor do que qualquer outra pessoa está fazendo pelos seus clientes", comentou Brandon Slater, presidente da Southern California Energy Alternatives. "A Tigo não só vem com produtos de alta qualidade para projeto e instalação, mas seu programa Green Glove leva toda a experiência de instalação ao próximo nível. Nossa jornada com a Tigo foi simplesmente incrível, ajudando a SCE Alternatives a melhorar ao fornecer uma experiência superior ao cliente." Por meio de uma série de compromissos de suporte formalizados, o programa Green Glove impulsiona a qualidade em toda a cadeia de valor solar com um processo que envolve os instaladores antes, durante e depois da instalação. Após mais de 15 anos no mercado, com mais de milhares de instalações comerciais e mais de 1,5 GWh monitoradas diariamente, a Tigo está compartilhando insights sobre os fatores de sucesso e os desafios das instalações solares comerciais e industriais. Com uma plataforma MLPE que interage com milhares de inversores diferentes em dezenas de fornecedores no mercado, a Tigo também tem uma visão ampla e única de quase todas as configurações e situações possíveis. "Para que a indústria solar continue crescendo, devemos trabalhar em equipe com foco na qualidade. O Green Glove é o manual da Tigo que está ajudando a moldar o futuro da energia solar por meio da qualidade e da colaboração", afirmou JD Dillon, diretor de Marketing da Tigo Energy. "Com milhares de horas de engenharia gastas na análise de problemas em instalações de C&I - sem importar se esses problemas estavam ou não relacionados aos produtos da Tigo -, os participantes do Green Glove se beneficiam de uma base de conhecimento prático que não tem precedentes. O sucesso do Green Glove até o momento é uma prova do compromisso da Tigo com a energia solar de qualidade total." Para se inscrever no programa Green Glove, acesse o site da Tigo Energy. Sobre a Tigo Energy Fundada em 2007, a Tigo é líder mundial no desenvolvimento e fabricação de soluções inteligentes de hardware e software que melhoram a segurança, aumentam o rendimento energético e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e de utilidade pública. A Tigo combina seu MLPE (Module-Level Power Electronics) Flex e tecnologia de otimizador solar com recursos inteligentes de software baseados em nuvem para monitoramento e controle avançados de energia. Os produtos MLPE da Tigo maximizam o desempenho, permitem monitoramento de energia em tempo real e fornecem desligamento rápido exigido por código no nível do módulo. A empresa também desenvolve e fabrica produtos como inversores e sistemas de armazenamento de bateria para o mercado residencial de armazenamento solar. Para mais informações, acesse www.tigoenergy.com.

