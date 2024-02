Comunicado do Business Wire :Technology Holdings

A Technology Holdings, um banco de investimento global com escritórios na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, foi nomeada Banco de Investimento do Ano no 15th Annual M&A Atlas Awards (15º Prêmio Anual M&A Atlas) da Global M&A Network.

As comemorações do prêmio 15º Annual Americas and Global Markets M&A Atlas Awards foram realizadas em 30 de janeiro de 2024 no The Metropolitan Club, em Nova York. Ganhar um dos prestigiados prêmios Atlas da Global M&A Networks equivale a alcançar o 'Padrão Ouro de Desempenho' no setor, validando a experiência e os recursos da empresa e da equipe.

"Reconhecemos as realizações excepcionais das empresas, negócios e negociadores mais bem-sucedidos, que exemplificam a excelência na execução de transações, especialmente durante o último ano de tempos difíceis. Valorizamos sua participação e desejamos a eles sucesso contínuo no ano seguinte." Shanta Kumari, CEO e editora global do Grupo, Global M&A Network.