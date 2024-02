Comunicado do Business Wire :PUMA

Sports company PUMA has been recognized for leadership in corporate transparency and performance on climate change by global environmental non-profit CDP, securing a place on the annual 'A List'. (Photo: Business Wire)

No ano passado, a PUMA enviou apenas 0,3% dos seus produtos por via aérea e passou a fazer entregas com baixas emissões junto a seu parceiro logístico Maersk. A frota de veículos corporativos da PUMA consiste agora em 35% de veículos com zero ou baixas emissões.

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Durante 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura ao criar produtos leves para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de estilo de vida inspirados no desempenho e no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Coopera com designers e marcas de renome para trazer influências esportivas à cultura de rua e à moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas a nível mundial e tem sede em Herzogenaurach, Alemanha.

A CDP é uma organização internacional sem fins lucrativos que administra o sistema mundial de divulgação ambiental para empresas, cidades, estados e regiões. Fundada em 2000 e trabalhando com mais de 740 instituições financeiras com mais de 136 biliões de dólares em ativos, a CDP foi pioneira no uso de mercados de capitais e aquisições empresariais para motivar as empresas a divulgar seus impactos ambientais e reduzir emissões de gases com efeito de estufa, salvaguardar recursos hídricos e proteger florestas. Mais de 24.000 organizações ao redor do mundo divulgaram dados através do CDP em 2023, com mais de 23.000 empresas, incluindo empresas cotadas com valor de dois terços da capitalização de mercado mundial, e mais de 1.100 cidades, estados e regiões. Totalmente alinhada com a TCFD, a CDP detém a maior base de dados ambientais do mundo, sendo as pontuações da CDP amplamente utilizadas para orientar decisões de investimento e aquisição no sentido de uma economia com zero emissões de carbono, sustentável e resiliente. A CDP é membro fundador das iniciativas Science Based Targets, We Mean Business Coalition, The Investor Agenda e Net Zero Asset Managers. Acesse cdp.net ou siga-nos em @CDP para saber mais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.